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Pelin Akil: Oyunun sonu çok güzel

Geçtiğimiz nisan ayında Alin ve Lina adını verdikleri ikizlerini kucağına alan oyuncu Pelin Akil'den hamilelik sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 07:27..
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Geçtiğimiz haftalarda ikiz bebeklerine kavuşan oyuncu Pelin Akil, hamilelik ve sonrasında yaşadığı süreci karnı burnunda olduğu zamanlara ait fotoğraflarıyla anlattı.

"HER ŞEY O KADAR GÜZEL Kİ"

Akil, Instagram'da yayınladığı karelere duygusal ve eğlenceli bir not yazdı: "Şu hallerimin TBT olduğuna inanamıyorum. Karnı burnunda güzel anneler, biliyorum uyurken ne sağa ne sola dönebiliyorsunuz, yürürken aşağıya baskı oluyor ve sürekli oturmak istiyorsunuz, duygusal değişimler de cabası, sanki saat kurmuş gibi bazen daha gün bile ağarmadan ayağa dikiliyorsunuz, belki eşiniz uyurken siz evde kaç tur dönüyorsunuz, kasılmalar ağrılar falan da filanlar, hepsini riskli gebelik olduğundan fazlasıyla ve daha da ayrıntılı yaşadım. Ama sonu o kadar güzel ki...

"MARATON BİTMİYOR"

Oyun gibi level level değişen zorluklar, bir maraton bitiyor diğeri başlıyor. Ama dediğim gibi çok güzel. Oyunun sonunda prensese veya küçük prensinize kavuşunca her şey bir başka tatlı olacak. Bu günler geçecek, bana inanın ve bırakın bu günlerinizin de tadını çıkarın ve o güzel karnınızla daha çok fotoğraf çekilin."

Pelin Akil: Oyunun sonu çok güzel

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