Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan evlenen Pelin Akil, nisan ayında ikiz bebeklerini dünyaya getirecek. Ünlü çift, doğacak bebekleri için Kadıköy'deki bir mekanda baby shower partisi düzenledi. Akil'in baby shower partisine, çok sayıda davetli katıldı.

"KIZLARIMIZ ÇOK ŞANSLILAR"

Pelin Akil paylaşımında, "Bugünle ilgili söyleyebileceğim tek kelime muhteşemdi. Yapalım, yapmayalım diye kararsız kaldığımız bir gündü ve o zaman Alin ve Lina’nın çay partisi yapalım diye karar verdik ve iyi ki yaptık. Ne kadar çok dostumuz, ne kadar çok bizi seven insanlar varmış. Kızlarımız nasıl da şanslılar ki kocaman bir aileleri var. Gelen herkesin gözlerinden öpüyorum. Gelemeyenlerin de çay sözü olsun" notunu yazdı.

Pelin Akil'in baby shower partisi-FOTO GALERİ