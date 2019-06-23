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Pençe Harekatı’nda bir aylık bilanço

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA | 23.06.2019 - 08:32..
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Pençe Harekatı’nda bir aylık bilanço

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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda PKK'nın Hakurk'ta bulunan mevzileri hedef alındı. Yürütülen operasyon kapsamında 6 teröristin etkisiz hale geldiği açıklandı.

57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

27 Mayıs tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. Harekat kapsamında başta PKK’lı teröristler olmak üzere örgütün sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri tespit edilip imha ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin bilanço bilgilendirmesi yapıldı. Açıklamada bu zamana kadar 57 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

SIĞINAK VE MAĞARALAR İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mağara ve sığınakların imha edilmesine ilişkin de değerlendirme yapıldı.

Açıklamada "Harekâtın başından bu yana bölücü terör örgütüne ait toplam 84 mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Aynı şekilde örgütün toplam 136 mağara ve sığınağı da içerisindeki yaşam malzemesi ve mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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