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Pençe Harekatı'na katılan komandolar

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Harekatı'nda görev alan komandoların intikal anları MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

DHA | 06.06.2019 - 15:08..
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Pençe Harekatı'na katılan komandolar

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtına ilişkin yeni görüntü paylaştı.

"ENGEL TANIMAZ AŞARIZ"

Görüntülerde komandoların helikoptere geçişleri yer alıyor. Bakanlık görüntüyü, "Pençe Harekâtında komandolar. Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları, el verir uzanırız mor siyah bulutlara" notuyla paylaştı. Harekâtta şu ana kadar 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'na katılan komandolar VİDEO

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