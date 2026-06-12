Pencereyi açık unutup gitti, 3 yıl sonra döndüğünde evi tanıyamadı

Vorkuta kentinde yaşayan orta yaşlı ev sahibi, iş amacıyla Sibirya'ya taşınmadan önce evinin güvenliğini sağlamayı ihmal etti.

Adamın yıllar sonra evine döndüğünde karşılaştığı tablo oldukça vahimdi. Daire, onlarca güvercinin tünediği, mobilyaların kuş dışkısı ve tüylerle kaplandığı, yuvaların her köşeye yayıldığı bir harabeye dönüşmüştü.

Temizlik maliyeti evin değerine yaklaştı

Sosyal medyada esprili yorumlarla karşılanan bu durum, ev sahibi için ciddi bir ekonomik krize dönüştü.

Uzmanların yaptığı incelemeler, dairenin temizlenmesi ve mobilyaların yenilenmesi için 1,5 ila 2 milyon ruble arasında bir masraf gerektiğini ortaya koydu. Bu tutarın, dairenin mevcut piyasa değerine neredeyse eşit olması, talihsiz ev sahibini oldukça zor bir durumda bıraktı.

Yeniden inşa edilmesi şart

Sorun sadece maddi yükle sınırlı değil;,sağlık açısından da büyük riskler barındırıyor. Uzmanlar, güvercinlerin kuş gribi ve psittakoz gibi ciddi hastalıkları taşıyabileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle evin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için standart bir temizlik yeterli olmuyor, duvarların ve zeminin özel kimyasallarla dezenfekte edilmesi gerekiyor.

Açık unutulan küçük bir pencere, sonuçları itibarıyla yıllar sonra baştan inşa edilmesi gereken bir eve dönüşmüş oldu.