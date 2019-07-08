Pendik'teki magandalara trafik cezası

Pendik’te yol verme tartışması yaşadığı otomobilin önünü kesen iki maganda, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca aynasını kırmış ve ardından kaputuna çıkıp tekmelemişti.

POLİS MERKEZİNDE BEKLENMEDİK KARŞILAMA

Ünlü baklavacılar Hasan Sel ve Hüseyin Sel, ifade vermek için gittiği Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliği'nde, polis memurları tarafından karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıları, bu görüntülere büyük tepki gösterirken, merkeze elini kolunu sallaya sallaya giren iki maganda, polis nezaretinde adliyeye sevk edildi.

Pendik’teki magandalar adliyeye sevk edildi VİDEO

TRAFİK CEZALARI

Bu arada yaklaşık 2 saat ifade veren baklavacıların trafik cezaları da belli oldu. Buna göre, sürücü Hüseyin Sel'e "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları" maddesine istinaden 1002 TL, "Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının altında sürmek, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak" gerekçesiyle 108 TL olmak üzere toplam 1110 TL para cezası kesildi.

EHLİYETE GEÇİCİ OLARAK EL KONULDU

Hüseyin Sel'in ehliyetine "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince geçici olarak el konuldu.

HAKARET VE KÜFÜR ŞİKAYETİ

Öte yandan ifadeleri alınan iki maganda, trafikte şiddet uyguladıkları çiftten bir de şikayetçi oldu. Baklavacı magandalar, kendilerine hakaret ve küfür ettikleri gerekçesiyle çiftten şikayetçi olup, dilekçe verdiler.

Trafik magandası yol kesip araca zarar verdi VİDEO