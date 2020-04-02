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Pentagon ceset torbası alacak

ABD'de koronavirüs kaynaklı vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülkede salgının beklenen bilançosuna yönelik hazırlıklara da hız verildi.

AA |
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Pentagon ceset torbası alacak

Bloomberg'de yer alan ve ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansının yetkililerine dayandırılan haberde, koronavirüs kaynaklı muhtemel ölümler için 100 bin ceset torbası talep edildiği ve bu talebin Pentagon'a iletildiği bildirildi.

50 BİN TORBA ALINACAK

Pentagon'un elindeki 50 bin ceset torbasını kuruma yakın zamanda göndereceği, kalan 50 bin ceset torbası için ise alım yapacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili henüz Pentagon ve FEMA yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Pentagon ceset torbası alacak

TRUMP SAYI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında "koronavirüs salgınında ABD genelinde 100 ila 240 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini" açıklamıştı.

Pentagon ceset torbası alacak

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