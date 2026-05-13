Pentagon, İran'a yönelik operasyonun adını değiştirmeyi düşünüyor

Amerikan NBC News kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD Savaş Bakanlığı, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde yürütülecek operasyona yeni bir isim vermeyi değerlendiriyor.

ABD savunma yetkilileri, 60 günlük Kongre'ye bildirim sürecine takılmamak için 'Destansı Öfke' adıyla yürütülen operasyona' Çekiç' adını vermeyi düşünüyor.

Söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde ABD ordusu, İran'a yönelik olası askeri operasyonlarını resmi olarak 'Çekiç Operasyonu' olarak adlandıracak.

SALDIRILARA DEVAM ETME HAZIRLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ateşkesin en zayıf durumunda olduğu' yönündeki açıklamasının hemen ardından gündeme gelen isim değişikliği iddiası Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılara devam etme ihtimaline hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Destansı Öfke Operasyonu, Trump'ın talimatıyla 28 Şubat 2026'da başlamış ve ABD yönetimi mayıs ayı başında Kongre'ye yaptığı resmi bildirimde 'operasyonun sona erdiğini' bildirmişti.

ABD yasalarına göre yönetimin yabancı bir ülkeye yönelik askeri bir eyleme girişmesinden 60 gün sonra Kongre'ye bildirimde bulunması ve operasyona devam edecekse Kongre'nin onayını alması gerekiyor.

