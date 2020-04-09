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Perakende ticarete fahiş fiyat ve stok düzenlemesi

Korona fırstaçılarına karşı alınan tedbirlere göre, ürünlerde fahiş fiyatlara gidenlere 100 bin, stokçuya 500 bin TL ceza kesilecek...

Haber Merkezi |
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Perakende ticarete fahiş fiyat ve stok düzenlemesi

Koronavirüs fırsatçılarına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor...

Koronavirüs salgını ile mücadele için kanun teklifi hazırlanmaya devam ederken, düzenleme taslağında fahiş fiyat ve stokçuluk için de yeni bir düzenleme yapıldı.

Stokçuluk ve fahiş fiyat artışları Türk Ceza Kanunu’nda yasak olmasına ve bu yönde cezalar kesilmesine rağmen torba kanunda bu iki eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini belirten yeni düzenlemeler torba kanuna girdi.

Perakende ticarete fahiş fiyat ve stok düzenlemesi

FAHİŞ FİYATA 100 BİN, STOKÇUYA 500 BİN TL CEZA

Perakende Ticareti Kanunu’nun ceza maddelerinde yapılacak  değişiklik şu şekilde:

Küçük işletme niteliğindeki üretici ve tedarikçiden et ve süt ürünü ile 30 gün içinde bozulabilecek ürün satın alan büyük işletmeler bir ay içinde ürün bedelini ödemedikleri takdirde 500 bin liraya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Fahiş fiyat uygulayanlara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar, stokçuluk yapanlara da 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Perakende ticarete fahiş fiyat ve stok düzenlemesi

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