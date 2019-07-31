KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer 2020, bu yıl da birçok farklı özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Eylül ayında oyunseverler ile buluşacak PES 2020'nin, demo sürümü yayınlandı.
Tam sürümü 10 Eylül'de çıkacak PES 2020'nin demo sürümü, bazı kısıtlı özellikler ile birlikte kullanıcılara sunuldu. Oyunun demo sürümünde ise şu takımlar yer alıyor:
- FC Barcelona
- Manchester United
- FC Bayern Munich
- Juventus
- Arsenal
- Palmeiras
- Flamengo
- San Paulo
- Corinthians
- Vasco da Gama
- Boca Juniors
- River Plate
- Colo-Colo
PES 2020 DEMO NASIL İNDİRİLİR?
PlayStation 4 sahipleri, PlayStation mağazasına girip PES 2020 diye arattıklarında çıkan sonuçlardan PES 2020 Demo'ya tıklayarak oyunu konsollarına indirebilir.
Xbox sahipleri ise yine Microsoft Store'a girip PES 2020 demo diye arattıklarında, oyunun demo sürümüne ulaşıp cihazlarına indirebilir.
Bilgisayar kullanıcıları ise Steam üzerinden PES 2020 demo sürümüne erişebilir. Bu yapmak için ise Steam hesabınızın olması gerekiyor. Platforma üye olduktan sonra aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve PES 2020 sayfasının sağ tarafında bulunan 'demoyu indir' bağlantısına tıklayın.
PES 2020 FİYATI
10 Eylül tarihinde yayınlanacak PES 2020, şu anda PlayStation, Xbox ve PC platformları için ön siparişe açılmış durumda. Oyunun ön sipariş fiyatlandırması ise şu şekilde:
- PES 2020 PlayStation sürümü : 409 TL
- PES 2020 Xbox sürümü : 345 TL
- PES 2020 PC sürümü : 199 TL
PES 2020 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
- İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
- Çözünürlük: 1280 x 720
PES 2020 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit
- İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
- Çözünürlük:1920 x 1080
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