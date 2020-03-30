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Petrol, 17 yılın en düşüğüne geriledi

New York ham petrolü varil başına 20 doların altına gerilerken, brent petrol 23 dolara kadar indi.

AA & Ensonhaber | 30.03.2020 - 08:46..
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Koronavirüs salgını, petrol piyasasını etkilemeye devam ediyor.

Petrol fiyatları, arzın artması ile birlikte 17 yılın en düşüğünü gördü. NYMEX ham petrol 20 doların altına gerilerken, brent petrol 23 dolara kadar düştü.

20 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Vadeli petrol kontratları Londra'da yüzde 7.6 düştü ve Kasım 2002'den beri en düşük seviyesine indi. New York ham petrolü varil başına 20 doların altına geriledi.

PETROL SAVAŞLARI

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, Rusya ile petrol üretimi kısıtlamaları ya da üreticilerden oluşan OPEC + koalisyonunu genişletme hakkında temas kurmadığını açıkladı.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, 25 dolar seviyesindeki petrol fiyatının rahatsızlık verici olduğunu dile getirdi ve geri adım atmayacaklarının işaretini verdi.

Petrol, 17 yılın en düşüğüne geriledi

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