taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9387
Euro
7.5422
Altın
1693.8
Borsa
98945.88
Gram Altın
377.854
Bitcoin
47743.92

Petrol fiyatları çakıldı

Koronavirüs salgını dünya piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Amerika'da petrol fiyatları 1 doların altını gördü.

AA & Ensonhaber |
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Petrol fiyatları çakıldı

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, dünya piyasalarını da alt üst etti.

Üretim ve tüketimin bir anda neredeyse tüm dünyada tamamen durmasının ardından düşüşte olan petrol fiyatları iyice dibi gördü.

FİYARLAR DİP YAPTI

Bir dönem 100 dolardan satılan petrolün varili 1 doların altına kadar indi.

0,99 cent seviyesini gören petrolün varili 1,5 dolar seviyesine yükseldi.

PETROLÜ VERMEK İÇİN ÜSTE PARA ÖDEYENLER VAR

Petrol fiyatlarıyla ilgili analiz yayınlayan Amerika merkezli ekonomi haber sitesi Bloomberg, yaşananları şu ifadelerle analiz etmişti: "Her yerde güçsüzlük işaretler var. Teksas'ta alıcılar bazı petrol kaynaklarının varili için 2 dolar kadar az bir para teklif etti, öyle ki, üreticilerin yakında ellerindeki ham petrolü vermek için üste para ödemek zorunda kalmaları ihtimali doğdu."

Fiyatlardaki düşüş, petrole bağımlı ülkelerde büyük bir alarma neden oldu.

Petrol fiyatları çakıldı

İlginizi Çekebilir
Benzinde 5 kuruş indirim
Benzinin litre fiyatında, gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş indirime gidilecek.
Yastık altından 10 yılda 100 tona yakın altın çıktı
İAR CEO'su Ayşen Esen, "Yastık altında olduğunu bildiğimiz 3 ile 5 bin ton arasındaki altın, sonuçta 200-300 milyar dolarlık bir ekonomi ve bu ekonomi şu anda kayıt dışında" dedi.
Gaziantep'teki 400 yıllık tarihi çarşı ilk kez kapılarını kapattı
Gaziantep'te 400 yılı aşkın süredir turistlerin uğrak noktası olan tarihi Bakırcılar Çarşısı, koronavirüs nedeni ile kapanınca; kurulduğu günden bugüne kadar ilk kez çekiç sesleri sustu.
Küresel ekonomi yeniden çıkışın formülünü arıyor
Koronavirüs küresel ekonomi üzerinde derin ve sert bir etki yaptı. Ülkelerin büyüme rakamları düştü. Piyasalar şimdi toparlanmanın nasıl olacağını tartışmaya başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
428
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
259
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
242
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
189
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
234
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
788
Sokağa çıkma yasağı bu hafta 4 gün
Sokağa çıkma yasağı bu hafta 4 gün
185
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir