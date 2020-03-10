Petroldeki düşüş pompa fiyatlarına henüz yansımadı

Amerika'nın politikaları doğrultusunda hareket eden Suudi Arabistan, Rusya ile restleşti ve petrol fiyatları bir anda dibe vurdu.

Son 4 yıın en düşük seviyesini gören petrol fiyatları, Rus ekonomisinde büyük bir paniğe neden oldu.

POMPA FİYATLARI DEĞİŞMEDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüş pompa fiyatlarına da yansıması beklenirken henüz indirim kararı alınmış değil.

56 KURUŞ İNDİRİM GÜNDEMDE

Pompa fiyatlarındaki indirim kararının bu geceden itibaren alınacağı beklenirken söylentilere göre; benzinde 61 kuruş, motorinde 56 kuruşluk indirim yapılacak.

1 LİRA İNDİRİM İSTENİYOR

Piyasa uzmanlarına göre indirimlerinde 1 lira seviyesinde olması gerekiyor.