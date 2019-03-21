Pınar Altuğ, takipçinin yorumuna sinirlendi

Pınar Altuğ, instagram hesabından güzel bir hayat için gerekli olan maddeleri sıraladı. Hayat reçetesi adı altında mutlu olmak için yapılması gerekenlere paylaşan Altuğ'u bir takipçisi sert bir dille eleştirdi.

PAYLAŞIMIN ALTINA YAZDI

Sosyal medya kullanıcısı, Altuğ'un paylaşımına "Kocan bırakınca da böyle pozitif olabilecek misin acaba? Adamın gençliğini yedin." yorumunu yazdı.

"ADRESİNİ GÖNDER"

Gelen yorum karşısında çılgına dönen Pınar Altuğ, "Bir gün bırakırsa kına yollarım isterseniz adresi şimdiden gönderin sonra eksik kalırsınız mazallah." cevabını verdi.