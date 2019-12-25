Pınar Altuğ yogaya başladı

Yıllardır yayınlanan Çocuklar Duymasın isimli dizideki başarılı performansıyla adından her daim söz ettiren Pınar Altuğ, bu sefer de yaptığı yogayla gündeme geldi.

"UÇTUM BEN"

Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, İntigravity yoga yaptı. Tavana asılı bez üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Altuğ, bu anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Yoga yaparak muhteşem bir gün geçirdiğini söyleyen Altuğ, "Kendimce bayağı uçtum" diyerek çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

"NASIL YAKIŞMIŞ"

Pınar Altuğ'un ip üzerinde yaptığı zor hareketlere sessiz kalamayan ünlü manken Deniz Akkaya ise "Nasıl yakışmış" yorumunu yaptı.