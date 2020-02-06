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Pistten çıkan uçağın enkazı parçalanarak kaldırılacak

Uçak kazasından sonra vinç ve iş makinaları yardımıyla enkazın yarın kaldırılmasının planladığı açıklandı.

AA | 06.02.2020 - 16:18..
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın, enkazındaki çalışmalar devam ediyor.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ve Pegasus teknik ekipleri, İzmir-İstanbul seferini yapan ve dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Boeing 373 tipi uçağın enkazına geldi.

Pistten çıkan uçağın enkazı parçalanarak kaldırılacak

KANATLARI GÖVDEDEN AYIRILACAK

Uçağın içinden ve dışından etrafa yayılan parçaları titizlikle toplayan ekipler, daha sonra uçağın içerisini boşaltmaya başladı. Uçağın bazı bölümlerinde kesim işlemleri de yapan ekipler, uçağın kanat kısımlarının gövdesinden ayırıp, parçalara ayrılarak kaldıracağını belirtti.

Vinç ve iş makinaları yardımıyla enkazın, yarın kaldırılmasının planladığı da kaydedildi.

Pistten çıkan uçağın enkazı parçalanarak kaldırılacak

YOLCULARA AİT BAVULLAR TOPLANDI

Bu arada Pegasus'a ait 2 taşıyıcı araç, uçak enkazının yanına getirilerek uçaktaki bavulları araçlara yerleştirdi. Ekibin işlemler sırasında maske taktığı görüldü.

Pistten çıkan uçağın enkazı parçalanarak kaldırılacak

FOTOĞRAF MERAĞI TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Öte yandan, enkazın bulunduğu alan ile TEM otoyolu bağlantısı arasında bulunan istinat duvarına vatandaşların enkazı görüntülemek üzere trafik yoğunluğu oluşturduğu gerekçesiyle engelleyici tel örgüler yerleştirildi.

Pistten çıkan uçağın enkazı parçalanarak kaldırılacak

ALANDA SİGARA İÇİRİLMİYOR

Bu arada, enkazın bulunduğu yerde yoğun yakıt kokusu hissedilirken, alanda sigara içilmemesine yönelik sık sık uyarı da yapılıyor.

Pistten çıkan uçağın enkazı parçalanarak kaldırılacak

Pistten çıkan uçağın enkazı parçalanarak kaldırılacak

Pistten çıkan uçağın enkazı parçalanarak kaldırılacak

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