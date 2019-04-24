Piyasalar YSK kararını bekliyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) saat 14.00'te İstanbul'a ilişkin olağanüstü itirazları görüşmeye devam edecek.
KURULUN BUGÜNKÜ GÜNDEMİ
Kurulun bugünkü gündeminde, AK Parti'nin Büyükçekmece, MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazları bulunuyor.
AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.
DİLEKÇEDE NE VAR
Başvuru dilekçesinde toplam 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nca Kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, bunlardan 479'unun il, ilçe dışı, mülki idare teklifi dışı atanan sandık kurulu başkanları olduğu tespitine yer verilmişti.
Maltepe Belediyesinin bağımlı ve taraflı çalışanlarının sandık kurulu başkan ve üyesi yapıldığı iddiasıyla görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen başvuruda, sandık kurulu başkanlarından 117'sinin akraba olduğu, yine yasaya aykırı askeri personele görev verildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.
PİYASALARIN GÖZÜ YSK KARARINDA
Piyasalar YSK kararını merakla bekliyor. Reuters'in aktardığına göre piyasaların YSK kararını beklemesi Türk lirasında baskı yaratıyor. Pazartesi günü 5.82 seviyesinden kapanan dolar bugün 5.87'yi geçti.