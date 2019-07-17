PKK çocukları katletti, HDP devleti suçladı

Terör örgütü PKK'nın, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde tuzakladığı bombanın patlaması sonucu 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu hayatını kaybetti.

Bir ailenin daha ocağına ateş düşüren alçak terör örgütü PKK'ya, tüm Türkiye bir kez daha lanet yağdırdı.

Örgütün siyasi kanadı HDP ise sessizlik içerisindeydi.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün imzasıyla, HDP'den bir açıklama yapıldı.

Kandil ile yapılan temasların ardından yapıldığı belli olan açıklamada, devlet suçlandı.

"Türkiye, Ottowa Sözleşmesi’ni 2003 yılında imzalamış ve 2004 yılında da taraf devlet olmuştur. Buna göreTürkiye, 2008 yılı 1 Mart’ına kadar stoklarındaki mayınları imha etme ve 2014 yılına kadar da toprağa döşeli mayınları temizleme, kurbanlara yardım konusunda da gerekli adımları atma yükümlülüğü üstlenmiştir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, terör örgütü PKK'ya karşı tek bir ifade yer almadı.

PKK'LI CENAZESİ TAŞIYAN İSİM

HDP adına yapılan açıklamanın altında imzası bulunan Alican Önlü, PKK'lı teröristlerin cenazelerine sahip çıktığında tanınmıştı.

HDP-PKK ARASINDAKİ BAĞ

HDP'nin açıklaması, PKK ile arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.