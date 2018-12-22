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PKK Münbiç'te bildiri dağıttı

PKK, Münbiç'te dağıttığı bildirilerde, kendilerinin desteklenmemesi durumunda Osmanlı'nın geri geleceği ve halkın katledileceği yönünde, kara propoganda yaptı.

Haber Merkezi | 22.12.2018 - 10:18..
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PKK Münbiç'te bildiri dağıttı

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PKK, ABD'nin bölgeden çekilme kararıyla yok olma korkusuna kapıldı. Özellikle, Türkiye'nin bölgede başlatacağı olası bir operasyon ihtimalleri kuvvetlenirken, teröristler, halkı korkutmak için bildiriler dağıtıyor.

Bildiride korku aracı olarak kullanılan unsur ise bölgeyi, yüzlerce yıl boyunca yüksek refah ile yöneten Osmanlı...

PKK Münbiç'te bildiri dağıttı

"OSMANLILAR GELİR"

PKK'nın bölge halkına dağıttığı bildiride, "Eğer bizi desteklemezseniz Osmanlı Devleti geri döner." yazıldı. Bu bildiriyi, kendilerinin desteklenmesi için bir kara propoganda aracı olarak kullanan terör örgütü, halkı paniğe sevk ederek destek almayı bekliyor.

PKK Münbiç'te bildiri dağıttı

BÖLGEDE BİLDİRİ SAVAŞLARI

PKK'nın bildirisinden hemen önce de ÖSO, bölge halkına, "PKK'nın sonu gelecek bizimle olun" mesjaları veren bildiriler dağıtmış, bunun üzerine de bölgenin şeyhleri, olası bir oeprasyon konusunda topraklarını geri alabilmek için ÖSO'ya destek mesajları vermişti.

 

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