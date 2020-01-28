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PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı

Gri listede aranan Nirvana kod adlı kadın terörist Semra Tuncer, Mardin'de görev yapan uzman çavuşun aracında yakalandı.

DHA | 28.01.2020 - 17:00..
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PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK’ya yönelik yaptığı çalışma kapsamında, 19 Kasım günü insansız hava aracıyla (İHA) yapılan fiziki takip sonucunda Diyarbakır'ın girişinde İçişleri Bakanlığı'nın ‘Terör Arananlar’ listesinde 500 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan PKK'lı 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişi yakalandı.

PKK'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış -5

LİCE'DEN İSTANBUL'A GİDİYORDU

Lice'den İstanbul’a gitmek için yola çıkan, buradan da sahte kimlikle hava yoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen Tuncer'in, gizlilik kararının kaldırıldığı soruşturma dosyasındaki bilgilere ulaşıldı.

PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı

UZMAN ÇAVUŞ ŞOFÖRLÜĞÜNÜ YAPIYORDU

Dosyadaki bilgilere göre, teröristin içinde olduğu 06 ETC 79 plakalı otomobili kullanan kişinin, Mardin'de görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı olduğu belirlendi.

PKK'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış -4

"DUYGUSAL İLİŞKİM VARDI"

Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı, yolda kimlik kontrolüne yakalanmamak için teröristi aracına almakla suçlanıyor. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Avcı, Yekhevin Güzel ile duygusal ilişki yaşadığını belirterek, rica üzerine araç boş gitmesin diye Güzel'in arkadaşı Tuncer'i de aracına aldığını ve onun terörist olduğunu bilmediğini iddia etti.

PKK'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış -2

14 BİN EURO KARŞILIĞINDA ANLAŞTI

Terörist Tuncer ise, daha önceki ifadesinde örgütten kaçmak için arkadaşı Yekhevin Güzel ve annesi Ümmühan Güzel ile İstanbul'a götürülmek üzere 14 bin euro karşılığında anlaştığını anlatmıştı.

Doğu illerinde görev yapan uzman çavuşların maaşı 6 bin TL'den başlarken, sosyal medya kullanıcıları asker için "aldığın para yetmiyor muydu hain" eleştirisinde bulundu.

PKK'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalandı İZLE

Tutuklu bulunan Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı ile birlikte 4 kişi hakkında 10'ar yıl cezası istemiyle dava açılırken, sanıkların yargılamalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

 

PKK'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış -1

PKK'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış -3

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