PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı bulundu

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
YAŞAM MALZEMELERİNE EL KONULDU
Operasyonun düzenlendiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 3 sığınak tespit etti. Sığınaklarda yapılan aramalarda, çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
SIĞINAKLAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ
Sığınakların birinin girişinde ise basma kalıplı el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı ve malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hele getirildi.