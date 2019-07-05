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PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı bulundu

Bingöl'de güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 sığınak tespit etti. Sığınaklardan birinin girişinde, basma kalıplı el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

DHA | 05.07.2019 - 10:35..
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

YAŞAM MALZEMELERİNE EL KONULDU

Operasyonun düzenlendiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 3 sığınak tespit etti. Sığınaklarda yapılan aramalarda, çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı bulundu

SIĞINAKLAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Sığınakların birinin girişinde ise basma kalıplı el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı ve malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hele getirildi.

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