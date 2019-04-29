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Plastik kullanımının canlılara olan etkisini gösteren 10 fotoğraf

Tekno 'on'serimizin altıncı bölümünde, insanların çevreyi nasıl kirlettiğini gösteren 10 yürek burkan fotoğrafa göz atıyoruz.

Özel İçerik | 29.04.2019 - 14:52..
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Tekno 'on' 6.bölüm : ''Plastik kullanımının canlılara olan etkisini gösteren 10 fotoğraf''

Pamuklu çubuklar, plastik bardaklar, çatal bıçak takımı ve diş fırçaları gibi şeyler, kimseye zarar vermeyecek kadar küçük görünebilir. Ancak milyonlarca insanın bu tip atıklarla çevreyi kirlettiğini bir düşünün. Dünya genelinde artan plastik kullanımı, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuruyor ve milyonlarca canlı bu çevre kirliliğinden etkileniyor.

Her ne kadar birçok ekip plastik kullanımına karşı mücadele etmek ve çevre kirliliği önlemek için çalışıyor olsa da Dünya'mız her geçen yıl plastik atıklarla boğuşuyor.

Tekno 'on' serimizin altıncı bölümünde plastik atıkların canlıları nasıl etkilediğini gösteren 10 yürek burkan fotoğrafa göz atıyoruz.

1. BATANGAS ADASINDA GÖRÜNTÜLENEN BU YENGEÇ, NORMALDE SUYUN ALTINDA RAHAT RAHAT YÜZMESİ GEREKİRKEN PLASTİK BİR BARDAĞIN İÇİNDE YÜZÜYOR.

yengeç

 

2. SAN REFUGIO PLAJINA DÖKÜLEN  2 BİN 500 VARİL HAM PETROLDEN SONRA, YETKİLİLER KAHVERENGİ BİR PELİKANDAN YAĞI TEMİZLİYOR

pelikan

 

3. HİNDİSTAN'DA DÜZENLENEN BİR FESTİVAL SIRASINDA KİRLİ BİR NEHİRDE YÜZEN ÇOCUK

nehir

 

4. ETİYOPYA'DAKİ ASIRLIK KORUMA ALANINDA BULUNAN YAVRU GELADA MAYMUNU, ALANA ATILAN PLASTİK POŞETLERLE BOĞUŞUYOR

maymun

 

5. PLASTİK ÇÖPLERDEN KENDİNE YUVA YAPMAYA KARAR VEREN BİR KUĞU

kuğu

 

6. ÇİN'İN BAZI KESİMLERİNDE YAŞAYAN İNSANLAR, AKCİĞERLERİNİ HAVA KİRLİLİĞİNDEN KORUMAK İÇİN MASKE KULLANIYOR

maske

 

7. BİR FESTİVALDEN SONRA ÇÖPLERLE DOLU NEHİRDE YOL ALAN BİR KARPUZ SATICISI

karpuz

 

8. İNSANLARA 'DENİZİME DOKUNMA' MESAJI VEREN BİR MARTI

martı

 

9. PLASTİK İPLE BACAKLARI BİRBİRİNE BAĞLANAN BİR KUŞ

İP

 

10. BİR YENGEÇ, ÇEVRESİNDEKİ ATIKLARA UYUM SAĞLAMAK İÇİN AMPUL KULLANIYOR

yengeç.

 

Tekno 'on' serimizin altıncı bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.


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