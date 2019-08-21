PlayStation 5'in tasarım görüntüleri ortaya çıktı

Google’ın Stadia bulut oyun servisini tanıtmasının ardından gözler oyun konsollarına çevrilmişken Sony, PlayStation 5 ile oldukça iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar oyun konsolunun tasarımı hakkında elimizde hiçbir bilgi bulunmasa da yeni ortaya çıkan patent görüntüleri, konsol hakkında bize yeni bilgiler veriyor.





PLAYSTATION 5'İN TASARIM PATENTİ

Yukarıdaki görselde gördüğünüz etkileyici tasarım, iddialara göre yeni PlayStation 5 oyun konsoluna ait. Geçtiğimiz hafta Sony tarafından alınan bu patent, veri işleme ve çevre birimlerini kategorisinde kayıt altına alındı ve üzerinde Sony'nin yöneticilerinden Yusuhiro Ootori'nin ismi yer alıyor. Tasarım görüntüsüne bakarak bu görselin PlayStation 5'e ait olabileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Eğer patent görüntüleri yeni oyun konsoluna aitse, PlayStation 5 V şekilde yeni tasarımıyla karşımıza çıkacak. Sony'nin Dualshock oyun kolları için USB girişlerini barındıran tasarım, sıradan oyun konsollarından çok bir oyun bilgisayarını andırıyor.





Daha önce PlayStation 5'in çok güçlü bir donanıma sahip olacağını sizlerle paylaşmıştık. Bu da havalandırma yönteminin kusursuz olmasını gerektiriyor. Konsolun yan kısımlarında görebileceğiniz havalandırma ızgaraları sayesinde sistem, sorunsuz bir şekilde soğutulacak.

Yine de bu görsellerin bir patente ait olduğunu ve Sony'nin ilerleyen zamanlarda tasarım üzerinde değişiklikler yapabileceğini hatırlatalım.

PlayStation 5 hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan sizler için hazırladığımız içeriğimize göz atabilirsiniz.

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