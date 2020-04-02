PlayStation ve Xbox aboneleri için nisan ayındaki ücretsiz oyunlar

PlayStation ve Xbox'un ücretli abonelik servisleri PlayStation Plus ve Xbox Live Gold, oyunculara sunduğu diğer avantajlarına ve özelliklerine ek olarak her ay iki veya daha fazla ücretli oyunu ücretsiz hale getiriyor.
Abonelere özel olarak sunulan ve kısa bir süre için ücretsiz olan oyunları sizler için listeledik.
PLAYSTATION PLUS ABONELERİNE ÖZEL ÜCRETSİZ OYUNLAR
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Shadow of the Colossus - 7 Nisan'a kadar ücretsiz
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Sonic Forces - 7 Nisan'a kadar ücretsiz
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Uncharted 4: A Thief’s End - 7 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar ücretsiz
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Dirt Rally 2.0 - 7 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar ücretsiz
XBOX LIVE GOLD ABONELERİNE ÖZEL ÜCRETSİZ OYUNLAR
Xbox 360 için:
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Fable Anniversary - 15 Nisan'a kadar ücretsiz
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Toybox Turbo - 16 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar ücretsiz
Xbox One için:
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Shantae: Half-Genie Hero - 15 Nisan'a kadar ücretsiz
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Project Cars 2 - 30 Nisan'a kadar ücretsiz
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Knights of the Pen and Paper Bundle - 16 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar ücretsiz
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