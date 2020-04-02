PlayStation ve Xbox aboneleri için nisan ayındaki ücretsiz oyunlar

PlayStation ve Xbox'un ücretli abonelik servisleri PlayStation Plus ve Xbox Live Gold, oyunculara sunduğu diğer avantajlarına ve özelliklerine ek olarak her ay iki veya daha fazla ücretli oyunu ücretsiz hale getiriyor.

Abonelere özel olarak sunulan ve kısa bir süre için ücretsiz olan oyunları sizler için listeledik.





PLAYSTATION PLUS ABONELERİNE ÖZEL ÜCRETSİZ OYUNLAR

Shadow of the Colossus - 7 Nisan'a kadar ücretsiz

Sonic Forces - 7 Nisan'a kadar ücretsiz

Uncharted 4: A Thief’s End - 7 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar ücretsiz

Dirt Rally 2.0 - 7 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar ücretsiz

XBOX LIVE GOLD ABONELERİNE ÖZEL ÜCRETSİZ OYUNLAR

Xbox 360 için:

Fable Anniversary - 15 Nisan'a kadar ücretsiz

Toybox Turbo - 16 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar ücretsiz

Xbox One için:

Shantae: Half-Genie Hero - 15 Nisan'a kadar ücretsiz

Project Cars 2 - 30 Nisan'a kadar ücretsiz

Knights of the Pen and Paper Bundle - 16 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar ücretsiz

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