taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6776
Euro
7.3275
Altın
1598.23
Borsa
90111.91
Gram Altın
341.609
Bitcoin
43906.64

PlayStation ve Xbox aboneleri için nisan ayındaki ücretsiz oyunlar

PlayStation Plus ve Xbox Live Gold abonelerine sunulan nisan ayı ücretsiz oyunları listeledik.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

PlayStation ve Xbox aboneleri için nisan ayındaki ücretsiz oyunlar

PlayStation ve Xbox'un ücretli abonelik servisleri PlayStation Plus ve Xbox Live Gold, oyunculara sunduğu diğer avantajlarına ve özelliklerine ek olarak her ay iki veya daha fazla ücretli oyunu ücretsiz hale getiriyor.

Abonelere özel olarak sunulan ve kısa bir süre için ücretsiz olan oyunları sizler için listeledik.

s

PLAYSTATION PLUS ABONELERİNE ÖZEL ÜCRETSİZ OYUNLAR

  • Shadow of the Colossus - 7 Nisan'a kadar ücretsiz

  • Sonic Forces - 7 Nisan'a kadar ücretsiz

  • Uncharted 4: A Thief’s End -  7 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar ücretsiz

  • Dirt Rally 2.0  -  7 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar ücretsiz

xbo

XBOX LIVE GOLD ABONELERİNE ÖZEL ÜCRETSİZ OYUNLAR

Xbox 360 için:

  • Fable Anniversary - 15 Nisan'a kadar ücretsiz

  • Toybox Turbo - 16 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar ücretsiz

Xbox One için:

  • Shantae: Half-Genie Hero - 15 Nisan'a kadar ücretsiz

  • Project Cars 2 - 30 Nisan'a kadar ücretsiz

  • Knights of the Pen and Paper Bundle - 16 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar ücretsiz

Instagram: @eshteknoloji

 

PlayStation ve Xbox aboneleri için nisan ayındaki ücretsiz oyunlar

PlayStation ve Xbox aboneleri için nisan ayındaki ücretsiz oyunlar

PlayStation ve Xbox aboneleri için nisan ayındaki ücretsiz oyunlarPlayStation ve Xbox aboneleri için nisan ayındaki ücretsiz oyunlarPlayStation ve Xbox aboneleri için nisan ayındaki ücretsiz oyunlarPlayStation ve Xbox aboneleri için nisan ayındaki ücretsiz oyunlar

İlginizi Çekebilir
YouTube, yeni özelliği ile TikTok'a rakip olacak
YouTube, platforma ekleyeceği yeni özellik ile TikTok'a rakip olmak istiyor.
Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak
Küresel mobil uygulama geliri, koronavirüse rağmen gelecek yıllarda hızla artacak.
Orta büyüklükte bir kara deliğin en güçlü kanıtı bulundu
Gök bilimciler, orta büyüklükte bir kara deliğin bugüne kadarki en güçlü kanıtını ortaya çıkardı.
NASA'nın Mars helikopteri son kez test edildi
NASA, Mars'a göndereceği helikopterin son testlerini tamamladığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
687
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
32
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
182
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
198
İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti
İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti
38
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
60
İspanya'da hastanede toplu dua
İspanya'da hastanede toplu dua
126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir