Plonjon nedir

Plonjon, bir spor terimidir ve Fransızca kökenli bir kelimedir.

Futbolda, kalecinin topu yakalamak amacıyla yere paralel şekilde yaptığı atlama hareketi ve yatış tekniği olarak bilinir.

Çoğunlukla gösteri amaçlı yapılır ve cesaret gerektirir.

Futbolda 3 türlü planjon vardır; yerden, orta yükseklikten ve kafa üstü planjon.

PLONJON TEKNİĞİYLE NASIL ATLANIR

Topa doğru sıçrarken bir diz karına çekilir, topa uzanırken kol ve parmaklar gerilir, düşme sırasında kaleden uzağa doğru yuvarlanılarak kalkılır.

Yan direklere doğru planjon yapılmamalı, topu tutarken iki elin de topa teması olmamalı, yere düşüşte yan düşmek yerine karın ya da yüz üzerine düşülmemelidir.

Planjon'dan sonra düşüşe geçerken kalça ile düşülmeli ve yuvarlanılmalıdır.