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Polis susayan köpeğe su içirdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir polis memuru, susayan köpeğe elindeki bardaktan su içirdi.

AA | 23.06.2019 - 05:48..
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurdun her bölümünde sıcaklar hissedilmeye başladı. Özellikle yurdun doğusunu iyiden iyiye etkisi altına alan sıcak havalar, insanlar kadar sokaklardaki canlıları da etkiliyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde susayan birs sokak köpeğinin imdadına polis memuru yetişti.

Polis susayan köpeğe su içirdi

POLİS KÖPEĞE SU İÇİRDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları görev sırasında susayan bir köpeğin yanlarına geldiğini gördü. Buradaki polis memurlarından birisi araçta bulunan ve içerisinde su olan pet bardakla köpeğe su içirdi.

Susayan köpeğe polis şefkati VİDEO

Çok susadığı anlaşılan ve 3 kez su verilen köpek daha sonra uzaklaştı. Polisin köpeğe su verme anı, çalışma arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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