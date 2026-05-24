Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde
Mutlak butlan sonrası Özgür Özel yönetimi, Genel Merkez'e girmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu tarafını engellemeye çalıştı. Emniyet'e dilekçe yazılması üzerine polis, tahliye için genel merkezin önüne geldi.
CHP'de mutlak butlan krizi...
Mutlak butlan davasında karar çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin genel başkanı oldu.
Delegelere para karşılığında oy kullandıran Özgür Özel ve ekibi, mutlak butlan kararıyla görevlerinden uzaklaştırıldı.
Ancak Özel ve ekibi, karara rağmen genel merkezden ayrılmamakta kararlı...
Sabah saatlerinde genel merkez önünde tahliye gerginliği yaşanırken, polis ise devreye girdi.
EMNİYET'E İKİNCİ BİR DİLEKÇE VERİLDİ
Kılıçdaroğlu tarafı, Genel Merkez'in teslimi için hukuki adımları hızlandırdı.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Emniyeti’ne ikinci bir dilekçe verdiğini açıkladı.
VALİLİKTEN EMNİYET'E TAHLİYE TALİMATI
Ayrıca Ankara Valiliği de yaptığı basın açıklamasında, CHP Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu yönetimine teslimi için Emniyet'e talimat verildiğini duyurdu.Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Mahkeme kararlarına uyun
POLİS GENEL MERKEZE GELDİ
Valiliğin açıklamasından sonra çevik kuvvet ekipleri, tahliye kararının uygulanması için genel merkeze geldi.
Sabah yaşanan arbedeye karşın genel merkezde şu sıralarda tansiyon düşmüş durumda...