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    19 Mayıs'ı unutan CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu sinirlendirdi

    19 Mayıs'ı unutan CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu sinirlendirdi

    19 Mayıs kutlamaları için Anıtkabir önünde hazır bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin çoğu milletvekili törene gelmeyince sinirlerine hakim olamadı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2020 - 00:52
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    19 Mayıs'ı unutan CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu sinirlendirdi

    Koronavirüs önlemleri altında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı ve anıldı.

    CHP'Lİ VEKİLLER, KILIÇDAROĞLU'NU KIZDIRDI

    Anıtkabir'e yürümeyi planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, partisinin milletvekilleri yarı yolda bıraktı.

    Milletvekillerini dakikalarca bekleyen Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman sinirlenmesi dikkat çekti.

    19 Mayıs'ı unutan CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu sinirlendirdi

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