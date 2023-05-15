2023 Balıkesir seçim sonuçları

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.
Balıkesir'de kullanılan 906 bin 163 oyun 884.601'i geçerli sayıldı.
AK Parti 4 vekil çıkardı
AK Parti 4, CHP 3, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
AK Parti: Rıdvan Kaplan, İlhan Demiralp, Yakup Akdoğan, Zafer Yalçın
CHP: Ensar Aytekin, Serkan Sarı, Burak Dalgın
MHP: Ekrem Gökay Yüksel
İYİ Parti: Turhan Çömez
Erdoğan önde götürdü
Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.50 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 40.59 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 7.45 oy topladı.