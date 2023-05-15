2023 Balıkesir seçim sonuçları Balıkesir'de 14 Mayıs genel ve milletvekili seçimlerinin sonuçları belli oldu.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Balıkesir'de kullanılan 906 bin 163 oyun 884.601'i geçerli sayıldı.

AK Parti 4 vekil çıkardı

AK Parti 4, CHP 3, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti: Rıdvan Kaplan, İlhan Demiralp, Yakup Akdoğan, Zafer Yalçın

CHP: Ensar Aytekin, Serkan Sarı, Burak Dalgın

MHP: Ekrem Gökay Yüksel

İYİ Parti: Turhan Çömez

Erdoğan önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.50 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 40.59 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 7.45 oy topladı.