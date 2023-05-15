2023 genel seçimleri Antalya'da sonuçlar 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları Antalya'da açıklandı.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı.

Antalya'da kullanılan 1.725.074 oyun 1.682.002'si geçerli sayıldı.

Hangi parti ne kadar milletvekili çıkardı

CHP 6, AK Parti 6, İYİ Parti ve MHP 2, Yeşil Sol Parti bir milletvekili çıkardı.

CHP: Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Selçuk Özdağ, Mehmet Demir ve Fatma Gebeş Çimen

AK Parti: Kadem Mete, Yakup Otgöz, Eylem Tan, Turgay Öztürk, Ali Mete Karagöz ve Hakan Fevzi İlhan

İYİ Parti: Metin Ergun ve Behçet Saatçi

MHP: Özlem Balcı ve Ertuğrul Avcı

Yeşil Sol Parti: Hasan Yıldırım

Antalya'da Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53.12 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 39.85 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 6.44 oy topladı.