2023 genel seçimleri Antalya'da sonuçlar

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı.
Antalya'da kullanılan 1.725.074 oyun 1.682.002'si geçerli sayıldı.
Hangi parti ne kadar milletvekili çıkardı
CHP 6, AK Parti 6, İYİ Parti ve MHP 2, Yeşil Sol Parti bir milletvekili çıkardı.
CHP: Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Selçuk Özdağ, Mehmet Demir ve Fatma Gebeş Çimen
AK Parti: Kadem Mete, Yakup Otgöz, Eylem Tan, Turgay Öztürk, Ali Mete Karagöz ve Hakan Fevzi İlhan
İYİ Parti: Metin Ergun ve Behçet Saatçi
MHP: Özlem Balcı ve Ertuğrul Avcı
Yeşil Sol Parti: Hasan Yıldırım
Antalya'da Kılıçdaroğlu önde götürdü
Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53.12 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 39.85 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 6.44 oy topladı.