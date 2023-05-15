2023 genel seçimleri Gaziantep'te sonuçlar 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları Gaziantep'te açıklandı.

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Gaziantep'te kullanılan 1.006.913 oyun 963.976'sı geçerli sayıldı.

AK Parti 8 vekil çıkardı

AK Parti 8, CHP 3, MHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti birer milletvekili çıkardı.

AK Parti: Abdulhamit Gül, Mehmet Eyup Özkeçeci, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Şehzade Demir, İrfan Çelikaslan ve Bünyamin Bozgeyik

CHP: Hasan Öztürkmen, Melih Meriç ve Ertuğrul Kaya

MHP: Sermet Atay

Yeşil Sol Parti: Sevda Karaca Demir

İYİ Parti: Mehmet Mustafa Gürman

Gaziantep'te Erdoğan önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 59.76 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 34.65 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.28 oy topladı.