2023 genel seçimleri Kars'ta sonuçlar

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.
Kars'ta kullanılan 148.068 oyun 142.064'ü geçerli sayıldı.
AK Parti ve CHP vekilleri paylaştı
Yeşil Sol Parti, AK Parti ve CHP birer milletvekili çıkardı.
Yeşil Sol Parti: Gülüstan Kılıç Koçyiğit
AK Parti: Adem Çalkın
CHP: İnan Akgün Alp
Kars'ta Kılıçdaroğlu önde götürdü
Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 54.53 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 39.45 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.54 oy topladı.