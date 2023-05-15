2023 genel seçimleri Kars'ta sonuçlar 2023 milletvekili, ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Kars'ta sonuçlar belli oldu.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Kars'ta kullanılan 148.068 oyun 142.064'ü geçerli sayıldı.

AK Parti ve CHP vekilleri paylaştı

Yeşil Sol Parti, AK Parti ve CHP birer milletvekili çıkardı.

Yeşil Sol Parti: Gülüstan Kılıç Koçyiğit

AK Parti: Adem Çalkın

CHP: İnan Akgün Alp

Kars'ta Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 54.53 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 39.45 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.54 oy topladı.