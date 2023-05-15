2023 genel seçimleri Kırklareli'de sonuçlar 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları Kırklareli'de açıklandı.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı.

Kırklareli'de kullanılan 270.706 oyun 285.831'i geçerli sayıldı.

Hangi parti ne kadar milletvekili çıkardı

CHP 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı.

CHP: Vecdi Gündoğdu ve Fahri Özkan

AK Parti: Ahmet Gökhan Sarıçam

Kırklareli'de Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 63.46 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 32.11 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 3.84 oy topladı.