2023 genel seçimleri Kırklareli'de sonuçlar

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı.
Kırklareli'de kullanılan 270.706 oyun 285.831'i geçerli sayıldı.
Hangi parti ne kadar milletvekili çıkardı
CHP 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı.
CHP: Vecdi Gündoğdu ve Fahri Özkan
AK Parti: Ahmet Gökhan Sarıçam
Kırklareli'de Kılıçdaroğlu önde götürdü
Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 63.46 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 32.11 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 3.84 oy topladı.