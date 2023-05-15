2023 genel seçimleri Manisa'da sonuçlar

ensonhaber.com
Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.
Manisa'da kullanılan 1.026.832 oyun 996.052'si geçerli sayıldı.
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti vekil çıkardı
AK Parti 4, CHP 4, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı.
AK Parti: Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Murat Baybatur, Tamer Akkal, Ahmet Mücahit Arınç
CHP: Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, Musa Semih Balaban
MHP: Erkan Akçay
İYİ Parti: Şenol Sunat
Manisa'da Erdoğan önde götürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47.15 ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46.08 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 6.12 oy topladı.