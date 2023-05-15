2023 genel seçimleri Manisa'da sonuçlar 2023 milletvekili, ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Manisa'da sonuçlar belli oldu.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Manisa'da kullanılan 1.026.832 oyun 996.052'si geçerli sayıldı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti vekil çıkardı

AK Parti 4, CHP 4, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı.

AK Parti: Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Murat Baybatur, Tamer Akkal, Ahmet Mücahit Arınç

CHP: Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, Musa Semih Balaban

MHP: Erkan Akçay

İYİ Parti: Şenol Sunat

Manisa'da Erdoğan önde götürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47.15 ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46.08 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 6.12 oy topladı.