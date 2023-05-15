2023 genel seçimleri Muğla'da sonuçlar 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları Muğla'da açıklandı.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı.

Muğla'da kullanılan 1.725.074 oyun 1.682.002'si geçerli sayıldı.

Hangi parti ne kadar milletvekili çıkardı

CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

CHP: Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Selçuk Özdağ

AK Parti: Kadem Mete, Yakup Otgöz

İYİ Parti: Metin Ergun

Muğla'da Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53.12 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 39.85 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 6.44 oy topladı.