2023 genel seçimleri Muğla'da sonuçlar

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı.
Muğla'da kullanılan 1.725.074 oyun 1.682.002'si geçerli sayıldı.
Hangi parti ne kadar milletvekili çıkardı
CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
CHP: Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Selçuk Özdağ
AK Parti: Kadem Mete, Yakup Otgöz
İYİ Parti: Metin Ergun
Muğla'da Kılıçdaroğlu önde götürdü
Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53.12 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 39.85 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 6.44 oy topladı.