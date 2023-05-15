2023 seçimleri Bartın'da sonuçlar 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanı seçim sonuçları Bartın'da belli oldu.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Bartın'da kullanılan 132.838 oyun 126.977'si geçerli sayıldı.

AK Parti ve CHP vekilleri paylaştı

AK Parti ve CHP birer milletvekili çıkardı.

AK Parti: Yusuf Ziya Aldatmaz

CHP: Aysu Bankoğlu

Bartın'da Erdoğan birinci

Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 55.75 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 36.83 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 6.46 oy topladı.