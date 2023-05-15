2023 Zonguldak'ta seçim sonuçları

ensonhaber.com
Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.
Zonguldak'ta kullanılan 411.063 oyun 394.493'ü geçerli sayıldı.
AK Parti 3 vekil çıkardı
AK Parti 3, CHP 2 milletvekili çıkardı.
AK Parti: Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu
CHP: Deniz Yavuzyılmaz ve Eylem Ertuğ Ertuğrul
Zonguldak da Erdoğan dedi
Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.90 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 41.58 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.80 oy topladı.