2023 Zonguldak'ta seçim sonuçları

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Zonguldak'ta kullanılan 411.063 oyun 394.493'ü geçerli sayıldı.

AK Parti 3 vekil çıkardı

AK Parti 3, CHP 2 milletvekili çıkardı.

AK Parti: Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu

CHP: Deniz Yavuzyılmaz ve Eylem Ertuğ Ertuğrul

Zonguldak da Erdoğan dedi

Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.90 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 41.58 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.80 oy topladı.