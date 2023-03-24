50 bin imzayı geçen ilk isim Muharrem İnce oldu YSK, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında son bilgileri paylaştı. Şu ana kadar en çok imzayı 51 bin 367 ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce topladı.

Haber Merkezi

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor.

Sayı günlerin kaldığı tarihin en önemli seçimlerinde adaylar başvurularını sürdürüyor.

Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin başvuruların ardından 100 bin imza sürecini başlattı.

Bu isimler seçmenler tarafından verilecek imza ile cumhurbaşkanı adayı olabilecek.

Adayların topladığı imzalar YSK'daki çevrimiçi sistemden anbean takip ediliyor.

Muharrem İnce 50 bini geçti

İmza toplama sürecinin ikinci gününde en çok imzayı 51 bin 367 ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce topladı.

İnce'yi 46 bin 725 ile Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 25 bin imza ile Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan izledi.

YSK'dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:

Muharrem İnce: 51 bin 367

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725

Sinan Oğan: 25 bin 924

Doğu Perinçek: 11 bin 79,

Yakup Türkal: Bin 645

Erkan Trükten: 755

Tevfik Ahmet Özal: 567

İrfan Uzun: 319

Halil Murat Ünver: 211

Hilmi Özden: 151

Davut Turan: 68

Seçmenler aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor.

Adaylar, 27 Mart akşamına kadar 100 bin imzaya ulaşmaya çalışacak.