Adana'da üvey annesini öldüren katilin son paylaşımı ortaya çıktı Cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edilen İsmail Babat, sık sık tartıştığı babası Rifat Babat'ı yaralayıp üvey annesi Hürü Babat’ı öldürdü. Saldırgan cinayeti işlemeden önce "İhanetin bedeli ölümdür" paylaşımı yaptı.

DHA

Adana'nın Sarıçam ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı.

Ocak 2018’de emekli uzman çavuş olan bacanağı Nuri Özdemir’i (49) tabancayla öldürüp, tutuklanan İsmail Babat, 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere denetimli serbestlikle tahliye edildi.

Babat, kendisiyle görüşmek istemediği iddia edilen babası Rifat ve üvey annesi Hürü Babat ile sık sık tartışma yaşadı.

Babasının aracını görünce ateş etti

Bu nedenle çifte husumet besleyen İsmail Babat, yanına aldığı tabanca ve av tüfeğiyle evlerine giden yolda beklemeye başladı.

Babasının otomobilini gören İsmail Babat önce av tüfeğiyle, fişeği bitince de tabancayla peş peşe ateş edip, kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Üvey anne kurtarılamadı

İlk müdahaleleri yapılan Rifat ve Hürü Babat çifti, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Hürü Babat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Babat’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Rifat Babat’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

"İhanetin bedeli ölümdür"

Öte yandan firari İsmail Babat’ın, pusudan bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Babat, yayınladığı görüntüde, “İhanetin bedeli ölümdür. Kalem kırılırsa, geri yapıştırırsın.” dediği görüldü.

Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)