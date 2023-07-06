Adem Metan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile röportajını yayınladı Peki Ya Sonra programında Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'i konuk eden Adem Metan, yerel seçimler ve İstanbul özelinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Keskin, yerel seçimlerde İstanbul'un öncelikli hedef olduğunu söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Dijital yayıncı Adem Metan, YouTube kanalında yayınladığı Peki Ya Sonra programında önemli konuklar ağırlamaya devam ediyor.

Metan'ın son konuğu Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin oldu.

Keyifli bir sohbetin gerçekleştiği buluşmada Metan, Sultanbeyli Belediye Başkanı'na gelecek yerel seçimler kapsamında İstanbul sorusunu yöneltti.

İstanbul'un hem AK Parti hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önemini hatırlatan Metan, Keskin'e konu hakkında neler düşündüğünü sordu.

"İstanbul 4 yıldır iyi yönetilmiyor"

İstanbul'un önemine dikkat çekerek 2024 yerel seçimlerinde ilk hedef olduğunu söyleyen Keskin, İstanbul'un 2019'da kaybedilmesinden sonra çok kötü yönetildiğine dikkat çekti.

"Yerel seçimlerde ilk hedefimiz İstanbul"

Keskin şöyle konuştu:

"İstanbul'un 4 yılına baktığımızda belediyecilik anlamında gerçekten başarısızlık söz konusu. Yerel seçimlerde ilk hedefimiz İstanbul. İstanbul'un alınması gerekiyor ilk olarak. Önce İstanbul sonra Ankara ve sonra diğer büyükşehirler. Daha doğrusu seçim önemsemeniz ve dikkat etmeniz gerekiyor...



Cumhurbaşkanımızın başarısı oradan geliyor. Hiçbir zaman tempoyu düşürmedi. Tempo hep artarak devam etti. Ve Türkiye'nin tarihine baktığınızda bu kadar uzun yıllar boyunca siyasette böyle bir tablo yok."

"Cumhurbaşkanı, AK Parti'yi yeniledi"

Adem Metan da bu sözler üzerine AK Parti'deki yenilenmeye ve TBMM'deki güçlü kadroya dikkat çekti.

Metan, "Yoğun gündemde kimse fark etmedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan partiyi yeniledi. En güçlü bakanlarını vekil yaparak Meclis'i de güçlü kıldı. 3. dönem kuralını istisnasız uyguladı. Bu Türkiye'de bir devrim niteliğinde bir şeydir." dedi.