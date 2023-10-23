Ahmet Davutoğlu'nun Filistin diplomasisi: Brezilya Büyükelçisi ile görüştü

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Dünyanın gündeminde İsrail'in Gazze katliamı var.

İsrail'in adeta soykırıma dönüşen saldırılarında ölü sayısı 5 bini geçti.

Türkiye'de de yakından takip edilen çatışmalar nedeniyle endişe ve nefret büyüyor.

Bu kapsamda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Brezilya’nın Türkiye Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı Ankara’da Büyükelçilik binasında ziyaret etti.

Davutoğlu ziyaretinde, Ceglia ile Filistin konusunu görüştü.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Davutoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İsrail ordusu vahim suçlar işlemeye devam ediyor"

Davutoğlu, şöyle konuştu:

“İnsanlık tarihinin en büyük kıyımlarından biri çok yakın çevremizde Filistin’de, Gazze’de yaşanıyor. Maalesef her gün hemen hemen her evde televizyonda ortaya çıkan görüntülerde büyük bir hüzün var.



Çok küçük bir alana sıkışmış bizim Yalova vilayetimizden daha küçük bir alanda 2,5 milyon insan sudan, elektrikten, gıdadan mahrum bırakılmış sürekli hava bombardıman ile tümüyle tasfiye edilmek üzere ve bunun adı uluslararası hukuk açısından da gerçeklikler açısından da bir etnik kıyımdır.



Büyük bir savaş suçudur. Böyle bir dönemde büyük ülkeler başta Birleşmiş Milletler mekanizması olmakla birlikte daimi üyeler olmak üzere etkin bir diplomasi uygulamakta ve bu akan kanı durdurmaktan aciz durumdadır.



Özellikle İsrail’e yapılan son ziyaretlere bakıldığında büyük küresel ölçekli ülkeler İsrail’in sürdüğü bu vahşete destek verecek şekilde bu açıklamalarla İsrail’i ziyaret ediyorlar. İsrail ordusu hiçbir insani değere saygı göstermeden aldığı bu destekle daha da vahim suçlar işlemeye devam ediyor."