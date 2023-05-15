Ahmet Eşref Fakıbaba meclise girdi

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Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.
Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.
Ankara 1. Bölge'de CHP 6 milletvekili çıkarırken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. İYİ Parti 2 milletvekili, MHP de 1 milletvekili çıkardı.
Ahmet Eşref Fakıbaba Meclis'te
İYİ Parti'nin Ankara'da çıkardığı milletvekillerden biri de Ahmet Eşref Fakıbaba oldu.
Fakıbaba, 2003 yılında AKP'ye katılmış, 2015'te milletvekili seçilmiş ve 2017-2018 yılları arasında tarım bakanı olarak görev yapmıştı. Fakıbaba 2022'de AKP'den istifa etti ve İYİ Parti'ye katıldı.