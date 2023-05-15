Ahmet Eşref Fakıbaba meclise girdi
ensonhaber.com

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.

Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.

Ankara 1. Bölge'de CHP 6 milletvekili çıkarırken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. İYİ Parti 2 milletvekili, MHP de 1 milletvekili çıkardı.

Ahmet Eşref Fakıbaba Meclis'te

İYİ Parti'nin Ankara'da çıkardığı milletvekillerden biri de oldu.

Fakıbaba, 2003 yılında AKP'ye katılmış, 2015'te milletvekili seçilmiş ve 2017-2018 yılları arasında tarım bakanı olarak görev yapmıştı. Fakıbaba 2022'de AKP'den istifa etti ve İYİ Parti'ye katıldı.