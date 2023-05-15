Ahmet Eşref Fakıbaba meclise girdi Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili olarak meclise girdi.

ensonhaber.com

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.

Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.

Ankara 1. Bölge'de CHP 6 milletvekili çıkarırken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. İYİ Parti 2 milletvekili, MHP de 1 milletvekili çıkardı.

Ahmet Eşref Fakıbaba Meclis'te

İYİ Parti'nin Ankara'da çıkardığı milletvekillerden biri de Ahmet Eşref Fakıbaba oldu.

Fakıbaba, 2003 yılında AKP'ye katılmış, 2015'te milletvekili seçilmiş ve 2017-2018 yılları arasında tarım bakanı olarak görev yapmıştı. Fakıbaba 2022'de AKP'den istifa etti ve İYİ Parti'ye katıldı.