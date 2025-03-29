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Haber Merkezi

Şaibeli kurultay iddiaları, belediyelerde rüşvet ve yolsuzluk skandalı...

Gündemden düşmeyen CHP, son olarak İBB'ye yapılan büyük yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla izinsiz sokak gösterileri organize etti..



Yurt dışından ise aradığı desteği bulamayan CHP, son olarak İstanbul Maltepe'de miting düzenledi..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinge 2 milyon kişinin katıldığı belirtse de dron görüntüleri alanın boş olduğunu gösterdi..

Bunun üzerine sosyal medyada yapılan kalabalık algısına AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den tepki geldi..

"MİLLETİMİZ HİZMETE BAKIYOR, ALGILARA DEĞİL"

AK Parti'nin son mitinglerini paylaşan Özdemir, şu ifadeleri kullandı: