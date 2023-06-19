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Ensonhaber.com'un YouTube kanalında Gündem Özel programına konuk olan AK Parti 24. dönem milletvekili Ali Turan, Fatih Altaylı'nın milli uçak Kaan hakkındaki sözlerini yorumladı.

Hükümeti insanlara hayal satmakla suçlayan Fatih Altaylı'nın yanı sıra, Can Ataklı'nın da Togg hakkındaki iddialarının sorulduğu Turan, şunları söyledi:

"Bu insanlar gittikleri ve gidecekleri doktorları da delirtirler. Doktorluğu da geçmişler artık. Bu insanları artık konuşmamamız bile gerekir. Çünkü Türkiye, artık kendi gündemini belirleyen, hem de dünya gündemine yön veren bir ülke oldu.



AK Parti ilk iktidar olduğunda da bizim için bunlar kiracı, biz ev sahibiyiz, geldikleri gibi gidecekler demişti. Ama Allah'ın izniyle bu millet, bu hükümete bu zamana kadar sahip çıktı.