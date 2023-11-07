AK Partili Halit Yerebakan: Organ bağışında halkımızın farkındalığını artırmalıyız AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Organ Bağışı Farkındalık Haftası'nda organ nakli ve teşvik politikalarına vurgu yaparak, halkın farkındalığının artırılması gerektiğini belirtti.

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Türkiye'de organ nakli ve bağışında son yıllarda büyük ilerleme kaydedildi. Hem teknik anlamda hem de vatandaşların duyarlılığı bakımından yaşanan bu ilerlemeye rağmen, organ bağışına muhtaç hastalar halen var.

Kimileri organ bağışı yetişemeden hayatlarını kaybediyor, kimileri de gelecek bağışları bekliyor.

Dr. Halit Yerebakan'dan organ bağışı çağrısı

AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan, 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan ‘Organ Bağışı Haftası’ vesilesiyle TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmada organ bağışının önemine dikkat çekti.

Yerebakan, Türkiye'nin organ nakli konusundaki başarılarına vurgu yaparak, organ ihtiyacının bağışları karşılayacak düzeyde olduğunu belirtti.

"Organ ihtiyacı, bağışları oldukça aştı"

AKP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan, Organ Bağışı Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

Organ Bağışı Farkındalık Haftası’nda bulunmaktayız. Organ bağışı, politik sınırları aşan bir yaşam ve ölüm meselesidir. Ülkemizde organ bağışıyla ikinci bir şansı umut eden insanlarımız bekleme listesinde hayat mücadelesi veriyorlar ancak acı gerçek organ ihtiyacının bağışları oldukça aştığıdır.

"Organ naklinde dünya çapında övgüyü hak ediyoruz"

Türkiye, organ nakli konusunda dünya çapında övgüyü hak eden başarılara imza atmıştır fakat her yıl beyin ölümü sonrası hayatını kaybeden 2 bin vatandaşımızın organları çok az insanın hayatına umut oluyor.

"Halkımızın farkındalığını arttırmalıyız"