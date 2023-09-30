DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin tüzük kongresinde yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Tekil hırslar ve anlamsız kavgalar yüzünden vatandaş bize güvenmedi"
Türkiye’nin zor bir siyasi iklimden geçtiğine dikkat çeken Babacan, seçimde vatandaşın çoğunluğunun onayını alamadıklarını belirterek şunları söyledi:
Bu sonuçta önemli bir etkeni kimse konuşmuyor ama ben söyleyeyim: Talihsiz tartışmalar, tekil hırslar ve anlamsız kavgalar yüzünden vatandaşlarımız; Millet İttifakı’nın bu ülkeyi uyumlu bir şekilde yönetebileceğine ikna olmadı.
Vatandaşlarımız; her fırsatta eski alışkanlıklarına koşup, seçmeni aşağılayanlara, ‘muhafazakardan demokrat olmaz’ diyerek koskoca bir kitleyi haksızca yaftalayanlara güvenmedi.
"Seçim, yüzde 50+1'i ikna ederek kazanılır"
Ülkede seçimleri kazanmanın ancak 50+1 ile mümkün olduğunu vurgulayan Babacan, konuşmasına şöyle devam etti:
Şimdi bazı televizyon ekranlarına bakıyorum da; kendilerine ‘İktidar muhalifi’ diyenlerin Altılı Masa’ya, ittifak siyasetine söylediklerini gördükçe, ‘İşimiz zor’ diyorum. ‘Hiç anlamamışlar bu işi’ diyorum. ‘Siyasette ‘kaybetmek’, siyaseti sadece koltuk peşinde koşmaktan ibaret zannedenlerin kullandığı bir kavramdır. Seçim sonrası hepimiz büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. O yüzden bugün işimiz daha zor. Ama biz, demokrasiyi bir ‘müsabaka’ gibi görenlerden, ‘iktidarın nimetlerini paylaşma yarışı’ sananlardan değiliz.
"Seçim bitti, bu kez de bizimle kavgaya başladılar"
Kendilerinin AK Parti tabanından oy getirecek hamleler yaptıkça yıpratıldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Seçim bitti, bu sefer yine dönüp bizimle kavgaya başladılar ‘AK Partiden yeterince oy getiremediler’ diye. Vatandaşın güvenini ‘getirilecek oy’ gibi gören bu zihniyetle bizim derdimiz var. AK Parti’de siyaset yaptığım için beni ve bazı arkadaşlarımı âdeta suçlu gibi göstermeye çalıştılar.