Ali Mahir Başarır'dan Meral Akşener'e: Biz gidene kal diyemeyiz İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Ümit Özlale'yi aday gösteren Meral Akşener'e cevap veren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kimseyle zorla ittifak yapma derdinde olmadıklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim hazırlıkları başladı.

Bir yanda CHP'de değişim sancıları var, bir yanda da bir kez daha Millet İttifakı'nı dağıtıp seçime ayrı girme kararı alan İyi Parti...

Bu kapsamda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin kalesi olarak kabul edilen İzmir adaylarını açıkladı.

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin adaylığını duyuran Akşener'e, CHP'den ilk yanıt geldi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bu konuya da değindi.

Başarır, kimseyle zorla ittifak yapma derdinde olmadıklarını, gidene kal demeyeceklerini söyledi.

"Hanımefendi böyle bir karar vermiş"

Başarır şöyle konuştu:

"Ben başından beri Meral Hanım'ın açıklamalarına sükunet ile yaklaştım. 2019 ruhunun canlanması gerektiğini kaybetmememiz gerektiğini söyledim. Ama hanımefendi böyle bir karar vermiş, ‘ayrı gireceğim’ diyor ve İzmir’de adayını açıklıyor.

"Zorla ittifak yapacak halimiz yok"

Biz gidene ‘kal’ diyemeyiz, zorla ittifak yapacak halimiz de yok. O yüzden kararı hayırlı olsun.

"Umarım kaybettirmez"

Umarım seçim sonucunda bunun ülkeye, demokrasiye ve kazanılan illere bir zararı olmaz.

Siyasi partiler karar alır, uygular, sonucunu da sandıkta alır. Tersi olursa da bunun hesabı olur. Umarım böyle bir hesap vermek zorunda da kalmazlar.”