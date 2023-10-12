Ankara'da CHP'li yöneticiye uyuşturucudan gözaltı CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Selenay M. ile arkadaşı, üzerlerinde bulunan 2,76 gram esrar nedeniyle gözaltına alındı.

DHA

Mayıs seçimlerinden sonra tam bir kaos içine düşen CHP'de sular durulmuyor.

İhale ve rüşvetle üyelik ve delegelik dağıtan CHP adeta suçlu yuvasına sönüştü...

Hatay'dan Yalova'ya, Edirne'den İstanbul'a birçok ilde yerel yöneticilerinin rüşvet ve yolsuzlukları ortaya çıkan CHP'de, bu kez uyuşturucu skandalı yaşanıyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde devriye görevinde bulunan Yunus ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

CHP'li yöneticinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Araçta bulunan CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Selenay M. ile erkek arkadaşı olan sürücünün üzerinde arama yapıldı.

Selenay M. ile arkadaşının üzerinde 2,76 gram esrar ele geçirildi.

Arkadaşıyla gözaltına alındı

Uyuşturucuya el konulurken, iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)