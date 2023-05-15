Artvin'de seçim sonuçları Artvin'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları belli oldu.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Artvin'de 132 bin 593 seçmenden 114 bin 116 kişi oy kullandı. Kullanılan oyların 111 bin 343 oy geçerli sayıldı.

AK Parti ve CHP vekilleri paylaştı

AK Parti ve CHP birer milletvekili çıkardı.

AK Parti'nin adayı Faruk Çelik ve CHP'nin adayı Uğur Bayraktutan TBMM'ye girdi.

Erdoğan önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 47.69 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 46.59 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.16 oy topladı.