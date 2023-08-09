ASAL Araştırma'dan CHP anketi: Genel başkan kim olsun? ASAL Araştırma Şirketi'nin sorduğu "CHP Genel Başkanı olarak görmek isterseniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 31.6'sı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi.

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CHP içindeki değişim rüzgarı devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıran değişimciler kongreye hazırlanıyor.

CHP içindeki bu çekişme kamuoyunca geniş yer tutarken ASAL Araştırma'nın "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması"na konu oldu.

"CHP Genel Başkanı olarak görmek isterseniz?"

14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Şayet Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılır/ istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek isterseniz?" sorusu yöneltildi.

Ekrem İmamoğlu ilk sırada yer aldı

Ankete katılanların yüzde 31.6'sı bu soruya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi.

Bunu yüzde 15.5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cevabını verenler takip etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yanıtı ise yüzde 8.4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Yüzde 5.1'lik bir kesim ise bu soruya CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül cevabını verdi.

Araştırma sonucu şöyle:

Ekrem İmamoğlu:%31.6

Mansur Yavaş:%15.5

Özgür Özel:%8.4

Mustafa Sarıgül:%5.1

Gürsel Tekin:%3.5

Muharrem İnce:%2.6

Canan Kaftancıoğlu:%2.1

Tanju Özcan:%0.9

Diğer:%5.2

Cevap Yok:%4.8

Fikrim Yok:%20.3